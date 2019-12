Iliad con il suo ingresso nel mercato telefonico italiano ha portato una ventata d’aria fresca. In questi mesi, il provider francese ha differenziato molto la sua strategia commerciale dagli altri operatori.

Si prenda solo in considerazione questo periodo di Natale. A differenza di TIM, Vodafone e Wind, Iliad non ha presentato iniziative ad hoc per le festività ma piuttosto ha scelto di concentrare la sua attività promozionale sulla sempre valida “Giga 50”. La promozione che a 7,99 euro garantisce minuti ed SMS no limits più 50 Giga è ancora tra le più apprezzate dal pubblico.

Iliad, oltre a “Giga 50” gli utenti possono scegliere altre due promozioni

Le ricaricabili dell’operatore francese non si fermano però alla Giga 50. Non tutti, infatti, sono a conoscenza del fatto che Iliad offre altre due iniziative vantaggiose per prezzi e per soglie di consumo.

Attraverso questa pagina del sito ufficiale, gli utenti possono sottoscrivere la promozione “Giga 40”. Al costo di 6,99 euro gli utenti riceveranno minuti e messaggi senza limiti più 40 Giga internet. Con Giga 40 tutti i servizi extrasono inoltre garantiti che ricevono i clienti con l’attivazione della Giga 50.

Sempre valida è poi l’offerta “Solo Voce”. Grazie a Solo Voce, Iliad accontenta quei clienti che sono soltanto interessati ai minuti illimitati per effettuare chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili all’interno del suolo italiano. Il costo di questa particolare ricaricabile si è di soli 4,99 euro ogni trenta giorni.