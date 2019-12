Iliad: sul sito due promozioni che partono da 4 euro al mese

Con Iliad tutti gli utenti, anche quelli che mai e poi mai avrebbero cambiato gestore, hanno pensato di sposare il progetto. Questo si è dimostrato fin da subito valido con tante alternative che si sono succedute molto rapidamente fino a partire dalla prima promo.

Stiamo parlando comunque di soluzioni che non hanno nulla da invidiare alla concorrenza, la quale infatti ha perso tantissimi utenti proprio per mano di Iliad. In questo momento il gestore proveniente dalla Francia si è affermato, occupando il quarto posto della graduatoria dei gestori italiani. Il merito è soprattutto di 4,5 milioni di utenti che infatti hanno sottoscritto una delle offerte del provider, il quale però ora pensa a difendersi. Tutte le aziende che hanno perso utenti proprio a causa delle nuove offerte di Iliad stanno lanciando soluzioni incredibili. A tal proposito il gestore che ha portato la rivoluzione in Italia ha deciso di ricordare a tutti che esistono altre due offerte sul suo sito ufficiale.

Iliad, ecco altre due offerte sul sito ufficiale che dovreste ricordare molto bene

Oltre alla Giga 50, ci sono altre due promozioni che potete ottenere proprio mediante il sito ufficiale di Iliad. La prima è la Giga 40, la quale include al suo interno minuti ed SMS senza nessun limite e 40 giga in 4G per navigare sul web.

Segue poi l’altra promozione, ovvero la Solo Voce, la quale include al suo interno invece solo minuti ed SMS senza limiti. In questo caso il prezzo è di soli 4,99 euro al mese mentre nel caso della Giga 40, 6,99 euro al mese per sempre.