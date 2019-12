Tantissimi consumatori Tim, Vodafone, 3 Italia, Iliad e Wind non stanno attraversando un periodo piacevole per via di una nuova e pericolosa falla nella rete 4G. A scoprirlo sono diversi ricercatori che in seguito a innumerevoli e accurati studi hanno scoperto l’esistenza di diverse vulnerabilità nel ramo della sicurezza.

Falla 4G: ecco il reale pericolo per i clienti Vodafone, Wind, Tim, Iliad e 3 Italia

I ricercatori hanno scoperto che la connessione di quarta generazione è potenzialmente attaccabile dagli hacker per via di questa pericolosa falla che presenta. Purtroppo, dopo varie ricerche hanno scoperto che l’attacco più pericoloso è denominato Alter Attack e con delle attrezzature specifiche è possibile effettuarlo con estrema facilità.

Gli hacker intenzionati ad effettuare questo tipo di attacco devono procurarsi delle attrezzature all’avanguardia e molto costose perché devono creare una falsa cella 4G. Una volta creata, il loro obiettivo successivo è quello di far collegare lo smartphone della vittima alla loro cella in modo da indirizzare il dispositivo ad una pagina web dannosa.

Tale pagina permette agli hacker di prendere il controllo totale dello smartphone, ma senza farsi accorgere del reale proprietario; in questo modo è possibile accedere a tutte le funzioni dello smartphone, come per esempio: conversazioni Whatsapp, posizione GPS, accedere alla galleria, ai documenti, alla posta elettronica, e via dicendo.

Purtroppo si tratta di reale pericolo per i consumatori perché la loro privacy potrebbe essere da un momento all’altro nelle mani degli hacker; i ricercatori hanno provato a cercare una soluzione, ma nessun risultato ha permesso di riparare tali vulnerabilità.