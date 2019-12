CoopVoce: che promozione a soli 8 euro, tutto incluso e tanti giga

CoopVoce ad oggi è ritenuto uno dei gestori più affidabili del panorama mobile in assoluto. Da precisare che questa realtà fa parte della schiera ormai molto folta dei provider virtuali, i quali infatti sono diventati molto ricorrenti tra gli utenti.

Una recente statistica ha decretato il grado di affidabilità del provider di casa Coop proprio in merito a quanto riferito dagli utenti. Questi hanno infatti dichiarato di non aver mai ricevuto brutte sorprese dopo la sottoscrizione di una delle offerte di CoopVoce. Questo è dunque un segnale di grande qualità, soprattutto da quando sono cambiate le promozioni. Se prima il gestore non è la preso in considerazione per via dei suoi contenuti molto esigui, ora è tutto il contrario. Infatti le offerte sono cambiate includendo alla loro interno tantissime soluzioni a prezzi estremamente concorrenziali.

CoopVoce: utenti stupiti dall’ultimo offerta che può essere sottoscritta mediante il sito ufficiale per soli 8 euro al mese per sempre

CoopVoce è arrivato ad un livello che mai nessuno avrebbe creduto possibile solo 6 mesi fa. Questo gestore infatti era accusato di avere promozioni scarne di contenuti, nonostante i prezzi fossero molto accessibili per qualsiasi fascia di pubblico.

Attualmente le cose però sono cambiate, dato che da diversi mesi CoopVoce sta lanciando offerte di grandissimo livello. L’ultima promo può essere presa come esempio lampante del cambio di strategia del gestore.

La nuova ChiamaTutti Top 20 è infatti divenuto famosissima proprio per i suoi contenuti, i quali consistono in minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 20 giga in in 4G per navigare sul web. Il prezzo è di soli 8 euro al mese per sempre.