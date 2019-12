Spesso e volentieri WhatsApp propone tantissime soluzioni interessanti per gli utenti, soprattutto grazie agli aggiornamenti. Questi arrivano ormai in maniera molto costante e soddisfano la clientela portando novità impressionanti.

Ora come ora però il pubblico si sta concentrando molto di più su quella che è la sicurezza dal momento che qualche truffa è arrivata in chat. Questo risulta uno dei fardelli di cui WhatsApp non riesce a liberarsi, visto che da sempre esistono inganni e situazioni del genere. Tantissimi utenti, dopo aver visto l’ultimo aggiornamento proprio dedicato alla sicurezza, si aspettavano un nuovo update che modificasse l’interfaccia. Stiamo parlando della Dark Mode, la quale è stata preannunciata ormai diversi mesi fa ma di cui fino ad ora non si è vista neanche l’ombra.

WhatsApp, il nuovo aggiornamento è arrivato ma gli utenti sono rimasti delusi per via del contenuto che non ha rispettato le aspettative

Le tante indiscrezioni finiscono per oscurare la mente degli utenti, i quali spesso leggono notizie da siti non attendibili. Il tutto succede anche in merito a WhatsApp e a tutti suoi aggiornamenti in arrivo, i quali spesso vengono identificati in maniera sbagliata.

Proprio negli ultimi tempi tutti credevano che potessi arrivare la Dark Mode, quando invece gli sviluppatori stavano lavorando ancora per alcune situazioni interne. L’app soffriva in alcuni casi di arresti improvvisi e di altre lacune. Infatti è proprio quello il motivo per il quale è arrivato il nuovo aggiornamento. Gli utenti però si aspettavano ben altro, e proprio per questo sono rimasti delusi. Ovviamente però non c’è da rammaricarsi, dal momento che prossimamente arriverà un update molto importante.