Il volantino Esselunga riesce a superare le ottime offerte natalizie portando con sé sconti ancora più interessanti alla portata di tutti quei consumatori che vogliono arrivare ad acquistare dispositivi di fascia alta, senza comunque spendere cifre particolarmente elevate.

La campagna promozionale corrente, attiva ovunque sul territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica, nasconde al proprio interno un’occasione ancora più unica che rara, acquistare un prodotto spendendo solamente 1 euro. L’iter da seguire per raggiungere l’obiettivo prefissato è davvero semplicissimo ed alla portata di ogni consumatore, prima di tutto è necessario scegliere uno dei modelli contrassegnati dall’apposito bollino; fatto questo, una volta giunti in cassa basterà aggiungere 1 euro al valore finale dello scontrino ed il gioco è pressoché fatto.

In cambio si otterranno le cuffie SBS Jaz, del valore commerciale di 69 euro, fondamentali per ascoltare musica di altissima qualità. Non dimenticatevi di ISCRIVERVI al nostro canale Telegram, vi aspettano tantissimi codici sconto gratis ed i migliori prezzi in circolazione.

Volantino Esselunga: le offerte che nessuno si sarebbe mai aspettato

Il volantino Esselunga sorprende anche per un prezzo in particolare, i 598 euro applicati sul Samsung Galaxy S10, uno smartphone di altissima qualità in vendita sicuramente ad una delle cifre più basse dall’effettivo giorno di lancio sul mercato italiano.

In alternativa è possibile anche pensare di optare per lo Xiaomi Redmi Note 8T, ottimo dispositivo appena commercializzato e disponibile all’acquisto con un esborso di circa 268 euro.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Esselunga discusso nel nostro articolo, ecco di seguito le pagine al completo.