In questi giorni di Natale TIM ha presentato una serie di offerte sia per i nuovi clienti sia per coloro che già sono abbonati. I doni speciali del gestore di telefonia italiano continuano anche dopo il 25 Dicembre. In linea di massima, sino al giorno della Befana, gli utenti potranno usufruire di promozioni da non perdere grazie a quello che è il famoso portale TIMparty.

TIM, ancora per pochi giorni è disponibile l’offerta con Giga illimitati

Una delle iniziative speciali di TIM ha particolarmente catturato l’attenzione del pubblico. Il provider sta premiando, infatti, tutti quegli abbonati che non sono mai sazi di Giga internet. Ancora per pochi giorni, sempre attraverso il sito TIMparty, sarà possibile ricevere Giga no limits da utilizzare per navigare in internet.

Gli utenti potranno connettersi in rete senza aver paura di sprecare la loro soglia mensile per un mese dal momento dell’attivazione. Dato che si tratta di un regalo, non sono previsti costi d’attivazione o di gestione: i Giga illimitati sono del tutto gratuiti.

Con l’attivazione di questa offerta, gli utenti metteranno per trenta giorni in pausa la propria ricaricabile, almeno per quanto concerne la navigazione in rete. Come ovvio, però, la condizione necessaria per poter navigare resta quella di avere saldo positivo sul proprio credito residuo.

Grazie a questa iniziativa sono beneficiati anche tutti gli utenti che, magari per il Capodanno, andranno all’estero. TIM propone anche 6 Giga in più per il roaming internet nei paesi dell’Unione Europea.