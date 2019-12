Star Wars: The Rise Of Skywalker ha superato i 300 milioni di guadagno in America e 600 milioni in tutto il mondo, e probabilmente finirà il weekend testa a testa con The Last Jedi.

Star Wars: The Rise of Skywalker di Disney e Lucasfilm ha guadagnato venerdì 26,2 milioni, impennando oltre i 300 milioni in Nord America e 600 milioni in tutto il mondo. Il film è sceso del 71% (90 milioni il venerdì), che non sono molti, ma nemmeno pochi. The Last Jedi di Rian Johnson è sceso del 76% il secondo venerdì, mentre Rogue One è sceso del 67% il secondo venerdì e The Force Awakens di Abrams è sceso del 58%, proprio il giorno di Natale.

Non è solo questione di chi fa prima

Bisogna riconoscere il merito della programmazione, che ha concesso un vantaggio un vantaggio che Rogue One e Last Jedi non avevano, ma Force Awakens si. Nemmeno Wonder Woman 1984 e No Time to Die hanno avuto questa occasione, rimandando tutto al 2020.

Rise of Skywalker ha incassato 316 milioni di dollari in otto giorni, essenzialmente collo a collo con il cume di otto giorni da 321 milioni di dollari di The Last Jedi dopo un weekend di apertura di 220 milioni di dollari. Oggi potrebbe incassare circa 31 milioni, per un totale di nove giorni di circa 346 milioni, o appena al di sotto dei nove giorni e 350 milioni di Last Jedi.

Salvo un colpo di fortuna in entrambe le direzioni, possiamo aspettarci un lordo del secondo fine settimana di 78 milioni, in calo di un “soffio” (circa il 56% dal suo weekend di apertura di $ 176 milioni).