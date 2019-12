Come riportato per la prima volta da AdAge , Spotify ha dichiarato che venerdì “metterà in pausa” la pubblicità politica all’inizio del 2020 sul suo livello supportato dalla pubblicità e sui suoi podcast originali ed esclusivi, dicendo che non ha le risorse per controllare correttamente tali annunci.

Spotify non offre annunci pubblicitari sulla sua piattaforma al di fuori degli Stati Uniti. La società non direbbe ad AdAge quante entrate generano i suoi annunci politici, ma il senatore Bernie Sanders (D-VT) e la RNC hanno pubblicato annunci su Spotify in passato.

Le restrizioni sulla pubblicità di Spotify insieme a quelle di Twitter di novembre

Spotify si unisce ad altre società tecnologiche alle prese con come gestire la pubblicità politica in vista delle elezioni del 2020. A novembre, Twitter ha messo in atto il suo divieto di pubblicità politica. Questo proibisce i contenuti a pagamento riferiti a candidati, partiti politici, leggi, regolamenti o misure elettorali. Anche le pubblicità dei comitati di azione politica e delle organizzazioni 501 (c) (4) sono vietate su Twitter, ma la piattaforma consente la “pubblicità basata sulla causa” in alcune circostanze.

Le restrizioni di Google sulla pubblicità politica entreranno in vigore in tutto il mondo il 6 gennaio. Le sue regole limitano gli inserzionisti dal prendere di mira le persone in base ai dati degli elettori pubblici o all’affiliazione politica. Google consentirà comunque annunci politici con targeting geografico e annunci politici mirati a dati demografici come età e sesso. Le nuove regole di Google avranno probabilmente un impatto significativo sugli annunci politici; dal 31 maggio 2018, la società ha pubblicato oltre 155 milioni di dollari in annunci politici negli Stati Uniti (il principale spender al momento della stesura di questo documento è la campagna dell’ex sindaco di New York Michael Bloomberg 2020).

La decisione di Twitter di vietare gli annunci politici è arrivata in risposta all’annuncio di Facebook. Il social network non avrebbe verificato le dichiarazioni sugli annunci politici sulla sua piattaforma.