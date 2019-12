Sky si sta impegnando con tutte le sue forze per contrastare la tecnologia dello streaming illegale. Non c’è alcun dubbio sul fatto nelle ultime settimane il business dell’IPTV sia in contrazione. Anche grazie alle forze dell’ordine, il segnale di molti pezzotti è stato chiuso ed al tempo stesso sono partite multe molto pesanti per tutti i clienti.

Sky, ci sono due offerte speciali per i pacchetti di Sport e Calcio

In questo momento di difficoltà per l’IPTV illegale, Sky tenta di ribaltare la situazione. Anche sfruttando il periodo natalizio, il team commerciale della tv satellitare cerca di conquistare quella platea di orfani del cosiddetto pezzotto. Se ci si collega al sito ufficiale è possibile sottoscrivere due promozioni a costi da ribasso per la visione dei canali Calcio e Sport.

Chi vuole avere accesso ai contenuti del ticket Calcio (Serie A e Premier League incluse) può attivare un abbonamento dal costo mensile di soli 29,90 euro. Aggiungendo anche gli eventi del ticket Sport il prezzo mensile per gli abbonati si assesta sui 44,90 euro.

Sia nell’una che nell’altra offerta sono inclusi i contenuti del pacchetto Intrattenimento. All’interno del piano di sottoscrizione è anche incluso il nuovo decoder SkyQ a costo zero.

Tutti i clienti che attiveranno un abbonamento con Sky contestualmente potranno scegliere anche il ticket DAZN. Aggiungendo 7,99 euro al mese sarà possibile accedere al nuovo canale DAZN1 per la visione integrale del campionato di Serie A.