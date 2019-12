Le passa a Vodafone sono indiscutibilmente da sempre le promozioni più anelate e richieste dai consumatori di tutta Italia, sia per la qualità dei bundle messi a disposizione, che proprio per la rete telefonica a cui sarà possibile accedere.

La maggior parte delle soluzioni in vendita nel periodo, e da attivare prima della fine dell’anno, sono operator attack, ovvero promozioni raggiungibili solamente con la portabilità da un determinato operatore telefonico, nonché acquisto diretto della SIM ricaricabile. Salvo indicazione differente, ricordate che i costi iniziali sono di 12 euro per la promo e di 10 euro per la SIM, con attivazione possibile solamente se in uscita da Iliad o da un operatore virtuale.

Passa a Vodafone: le promozioni da attivare entro il 31 dicembre

Special Unlimited – 7 euro al mese su credito residuo – si accede a 50 giga di traffico dati in 4.5G, a minuti illimitati verso tutti ed a SMS illimitati da utilizzare a piacimento.

Special Minuti 50GB – disponibile esclusivamente per gli uscenti da Kena Mobile e LycaMobile a 9,90 euro al mese – permette di accedere a 50 giga e minuti illimitati verso tutti.

Special Minuti 20GB – attivabile dagli uscenti da 3 Italia – prevede un costo fisso di 12 euro al mese – al suo interno troviamo minuti illimitati e 20 giga di traffico dati.

Special Minuti 20GB 18.99 euro – attivabile dai consumatori in possesso di una SIM ricaricabile di TIM, Wind o CoopVoce – prevede un costo fisso di 18,99 euro al mese per godere di esattamente gli stessi contenuti della soluzione precedente.

Tutte le passa a Vodafone discusse nel nostro articolo non presentano alcun vincolo contrattuale di durata.