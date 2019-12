Con l’IPTV sono tanti i benefici che le persone hanno ed effettivamente ci sono. Il problema è uno: è tutto illegale e va a inficiare sul duro lavoro che le aziende, quelle regolari, conducono ogni anno.

I grandi colossi come Sky e DAZN infatti sono stufi di questa situazione che gli sta portando via utenti e guadagni allo stesso tempo. Da diversi anni infatti la pirateria ha trovato nella trasmissione IPTV il suo nuovo baluardo che sembra davvero difficile da eliminare. La Guardia di Finanza le ha provate tutte, soprattutto con l’ultimo blitz che ha distrutto server in giro per l’Europa. Questo però è servito a poco quanto a nulla, dal momento che i codici d’accesso sono stati subito ridistribuiti agli utenti abbonati. Ora come ora tutti sono dunque contenti di riavere ciò che avevano, non capendo però che è tutto un rischio. Un giorno infatti le grandi aziende potrebbero ritrovarsi a non avere più risorse per portare nuovi contenuti in TV.

IPTV: tutti gli utenti continuano ad essere felici ma non sanno di poter finire in guai veramente grossi

Il mondo IPTV è risorto dalle sue ceneri molto rapidamente e per la gioia degli utenti i quali però non sanno di correre grossi rischi con la legge. Infatti stanno arrivando in giro per l’Italia alcune multe clamorose. Queste vanno dai 2000 fino ai 25.000 euro, per cui pensate bene a ciò che fate e non date adito all’illegalità.