Fortnite Mezz’Inverno ( Winterfest ) è finalmente arrivato. Pochi giorni fa, infatti, la Epic Games ha rilasciato un nuovo aggiornamento che ha introdotto al suo interno il tanto atteso evento natalizio di Fortnite. A partire dal 20 Dicembre, e fino alla fine delle festività, questo nuovo evento permetterà a tutti i player di accedere ad una valanga di nuove sfide con relative ricompense. A sorpresa, però la Epic Games ha deciso di introdurre nel mezzo anche dei regali di natale. Per ben 14 giorni, infatti, tutti i videogiocatori di Fortnite riceveranno molteplici regali speciali. Ma come fare per ottenerli? Scopriamolo di seguito.

Fortnite Mezz’inverno: ecco l’evento speciale dedicato al natale

Nelle scorse settimane la notizia era trapelata online e, dopo una lunga attesa, i regali di Natale sono finalmente arrivati. Per chi ancora non li avesse ottenuti, quindi, questi ultimi stanno arrivando quotidianamente su tutti gli account di Fortnite ed è possibile riscattarli attraverso il capanno di Crackshot. Accedendo all’interno di quest’ultimo, quindi, ognuno giocatore si ritroverà dinanzi ad una valanga di regali da scartare. Una volta scelto il regalo che vorrete aprire, inoltre, sarà possibile scuoterlo per ottenere un piccolo indizio sul suo contenuto, ancor prima di averlo scartato. Fate attenzione però poiché ogni utente ha la possibilità di aprire un solo regalo ogni 24 ore, il che significa che per poter scartarne uno nuovo dovrete tornare il giorno successivo alla stessa ora. Alla sinistra del camino presente nel capanno, invece, è presente una calza dalla quale è possibile ottenere nuove sfide uniche che, se completate, offriranno interessanti ricompense.

Allo stesso tempo, invece, Epic Games ha introdotto all’interno dell’apposita sezione, nuove sfide giornaliere e nuovi obiettivi legati all’evento crossover Fortnite x Star Wars, che, come c’era da aspettarsi, si è rivelato un successo mondiale. Quest’ultimo, infatti, permise ai player di Fortnite di accedere in anteprima ad un piccolo spezzone del film “Star Wars L’Ascesa di Skywalker” durante lo scorso fine settimana.