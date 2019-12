Fastweb Mobile è da considerare un rivale a tutti gli effetti per i leader della telefonia mobile. Nonostante nasce come operatore virtuale, nel corso del tempo ha riscontrato dei risultati sempre più positivi.

L’efficienza del suo servizio e il lavoro costante del reparto commerciale hanno contribuito alla notorietà di questo operatore. Se in questi giorni avete l’esigenza di cambiare offerta e quindi il proprio operatore, Fastweb Mobile mette a disposizione la propria offerta mobile che può essere attivata comodamente online.

Salvo nuovi cambiamenti, l’offerta può essere attivata fino al prossimo 31 dicembre, quindi questi sono gli ultimi giorni disponibili.

Passa a Fastweb con l’offerta online

L’operatore virtuale ha pensato di lanciare quest’offerta per coinvolgere un numero elevato di utenti, infatti l’attivazione è estesa su tutto il territorio nazionale a qulaisiasi operatore telefonico.

Per ridurre il gap con la concorrenza, Fastweb Mobile ha lanciato quest’offerta che contiene tanti minuti e giga ad un prezzo decisamente economico. A meno di 10 Euro al mese, esattamente a 9,95 Euro, si possono consumare minuti illimitati verso tutti e 30 giga per navigare su internet in velocità massima 4G.

Attivando l’offerta online non sono previsti costi aggiuntivi. Infatti, il contributo di attivazione è gratuito, così come l’acquisto della sim e la spedizione di quest’ultima. Sono inclusi al suo interno anche servizi come la segreteria telefonica, controllo credito residuo, scatto alla risposta, ti ho chiamato.

Chi non vuole svolgere l’attivazione online, può optare per il servizio ‘Ti ricontattiamo noi’ o chiamando il numero 146. Soltanto con la modalità online, i clienti possono godere del contributo di attivazione gratuito e dell’acquisto della sim.