Euronics sconvolgente, il nuovo volantino lanciato in questo periodo dall’azienda riesce a sorprendere per l’incredibile capacità di offrire all’utente la possibilità di risparmiare notevolmente su ogni acquisto effettuato.

Tutti coloro che vorranno approfittare dei prezzi che andremo ad elencare dovranno però recarsi personalmente nei punti vendita del socio Euronics Bruno, in caso contrario non potranno effettuare acquisti altrove o stando comodamente seduti sul divano di casa. Il volantino Euronics, inoltre, risulta essere attivo esclusivamente fino al 31 dicembre 2019 (salvo esaurimento scorte).

Volantino Euronics: quando i prezzi sono davvero invitanti

I prezzi del volantino Euronics sono decisamente invitanti, a partire dalla possibilità di mettere le mani su uno spettacolare Samsung Galaxy S10+ spendendo solamente 729 euro, una delle cifre più basse in assoluto per la versione no brand con la garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi.

Le opportunità d’acquisto non terminano qui, ovviamente, infatti l’utente potrà anche scegliere uno tra Huawei P30 (terminale di fascia alta, ma nel mezzo tra P30 Pro e P30 Lite) o Galaxy S10e (il più low cost della generazione di Galaxy S10), spendendo cifre che non superano i 499 euro del P30.

Altrettanto interessante è la possibilità di approfittare anche di una PS4 o di una Xbox One X a cifre abbastanza allettanti, parliamo a tutti gli effetti di 199 euro per il prodotto Sony e di 329 euro per il Microsoft. Che dire, le opportunità d’acquisto sono tantissime, riuscirete a trovare l’occasione giusta?