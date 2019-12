Comet lascia senza parole con il lancio di uno dei volantini migliori di sempre, una campagna promozionale unica nel suo genere per complessità e per sconti effettivamente inseriti al suo interno a disposizione di ogni consumatore sul territorio nazionale.

A partire da ieri, 27 dicembre 2019, il cliente italiano può approfittare di una lunghissima serie di prezzi bassi sia online che nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale. Coloro che sceglieranno di acquistare sul sito, va ricordato, dovranno comunque pagare per la consegna presso il proprio domicilio; si consiglia al solito la spedizione in negozio, per risparmiare anche sotto questo punto di vista.

Allo stesso modo, se non si dovesse disporre nell’immediato del necessario per ricoprire l’intera cifra, è possibile richiedere un finanziamento a Zero Interessi da restituire in 20 mensilità a partire dal prossimo anno.

I codici sconto Amazon e le offerte migliori del momento sono disponibili esclusivamente sul nostro canale Telegram.

Volantino Comet: le offerte che tutti dovrebbero scoprire subito

Il volantino Comet sorprende davvero tantissimo per alcuni prezzi, anche se non rivolti a dispositivi di fascia particolarmente alta, se non nel caso dell’iPhone Xs. L’ex top di gamma dell’azienda di Cupertino risulta essere acquistabile con un esborso di soli 679 euro nella versione no brand, con la classica garanzia legale della durata di 24 mesi.

L’alternativa Android è rappresentata da un modello di fascia medio-bassa, come lo Huawei P30 Lite, in vendita a 269 euro. Molto interessante sono anche i vari Motorola E6 Play, Oppo Reno 2Z, Huawei P Smart 2019, Galaxy A30s, Galaxy A40 e similari.

Per scoprire cosa il volantino Comet ha riservato ai consumatori, ecco le pagine nel dettaglio.