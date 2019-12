Xiaomi amplia ulteriormente il suo ecosistema presentando in Cina una nuova serie di prodotti che non ha niente a che fare con il mondo degli smartphone e della telefonia in generale: due tastiere meccaniche ed un mouse senza fili.

La tastiera ed il mouse wireless di Xiaomi

La prima tastiera è la MIIW Elite, che presenta ottantacinque tasti dal design arrotondato e spessi solo 7,8 mm. Inserito tra i tasti “Alt” e “Ctrl” a destra della barra spaziatrice, c’è un pulsante specifico per i comandi vocali grazie al quale poter interagire con il PC attraverso la voce e svolgere una serie di operazioni smart, come aprire schede e tabelle o chiedere informazioni relative al meteo, per esempio.

La tastiera è compatibile sia con Windows che con MacOS ed arriva sul mercato anche in una seconda variante che supporta la connessione dual-mode: può essere collegata al PC sia tramite Bluetooth che attraverso un ricevitore wireless USB. Disponibile nelle colorazioni Rosa, bianco e nero, il modello Dual-Mode non include il tasto per i comandi vocali, che è stato invece sostituito con un tasto Funzione (Fn).

Anche MIIW Elite Mouse può essere collegato al PC sia tramite Bluetooth che attraverso il ricevitore wireless USB. Il dispositivo presenta un design simmetrico ed è realizzato con una trama anti-scivolo sul retro.

Le due tastiere ed il Mouse della serie Elite sono stati sviluppati dal sotto-brand di Xiaomi, MIIW Technology, e arriveranno sulla piattaforma di crowdfunding YouPin a partire dal mese di Febbraio del prossimo anno, ad un prezzo promozionale di $28.