Il prossimo aggiornamento di WhatsApp sembra riservare parecchie novità interessanti. Una di questa è l’arrivo, dopo mesi e mesi che se ne parla, di una modalità notturna o Dark Mode. Un’altra funzione che è stata vista recentemente su WABetaInfo potrebbe risultare parecchio interessante e utile sotto molti punti di vista. Si tratta della possibilità di impostare dei timer sui messaggi inviati nelle chat di gruppo. È presente sull’ultima beta.

Anche per questa novità, come la modalità notturna, ci sono state nei mesi passati diverse informazioni. A ottobre si parlava della possibilità dell’arrivo dei messaggi che spariscono in automatico. A differenza di due mesi fa, ci sono più informazioni a supporto dell’effettivo arrivo della funzione con il prossimo aggiornamento dell’applicazione.

WhatsApp per Android: messaggi che si cancellano a tempo

L’ultima beta di WhatsApp, 2.19.275, presenta al suo interno la funzione in questione. “Elimina messaggi” contente all’utente di impostare un tempo determinato alla fine del quale il messaggio in questione viene cancellato automaticamente dal sistema. Il tempo è molto variabile, si parte da un’ora fino ad arrivare ad addirittura un anno.

Le possibilità di uso sono veramente tante. Secondo quanto emerso dall’attuale beta, uno degli scopi principale è di ridurre il peso di queste chat sulla memoria degli smartphone, ma anche sui server dedicata dell’applicazione. Ovviamente non serve essere in un film di spionaggio per capire che un messaggio che si cancella quando vogliamo noi può risultare utile in molti casi, oltre che per fare scherzi a tutti gli altri membri della chat di gruppo.