Durante il periodo natalizio spuntano come funghi quelle conversazioni di gruppo su WhatsApp dedicata agli auguri. Trascorso il Natale, già da questo weekend inizieranno i gruppi dedicati al Capodanno ed agli auguri per il prossimo 2020.

Le chat di gruppo rappresentano uno dei punti di forza per la piattaforma di messaggistica istantanea, anche se nel recente passato non sono certo mancate le osservazioni critiche.

WhatsApp, grazie alle “Black List” è possibile porre un argine ai gruppi

Tanti utenti non si sentivano liberi di scegliere in quali gruppi partecipare ed in quali no. Sino a qualche mese fa, infatti, la partecipazione ad una conversazione allargata era automatica in caso di aggiunta da parte di un altro utente.

I recenti aggiornamenti della piattaforma però hanno cambiato le carte in tavola. Gli utenti ora sono in grado di selezionare almeno in parte le chat a cui partecipare. Utilizzando il menù Impostazioni si possono scegliere due soluzioni: l’aggiunta libera da parte di tutti gli utenti e quella da parte dei contatti in rubrica.

Sempre sul menù Impostazioni è ora disponibile una terza soluzione. Ogni account può infatti selezionare ora una sorta di “Black List”: nella lista nera saranno inseriti tutti quei contatti della rubrica a cui viene tolta la possibilità di aggiungerci in una chat di gruppo. Tale novità è a dir poco utile per limitare ogni conversazione sgradita.

Specie in questo periodo natalizio in cui i messaggi di auguri sono molto simili allo spam, una simile funzione può esserci molto d’aiuto.