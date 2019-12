Esistono funzioni a non finire in merito alle tante applicazioni di messaggistica istantanea, ma WhatsApp sembra essere una delle migliori. I tanti aggiornamenti che sono arrivati durante gli ultimi anni hanno contribuito a puntellare proprio un settore carente all’interno dell’applicazione.

Le feature risultavano abbastanza basilari, senza molta varietà e soprattutto basate sulle solite situazioni fisse. Chiamate, videochiamate e messaggi sono state però pian piano integrate da tante nuove possibilità interessanti. È arrivata prima la possibilità di poter cancellare i messaggi anche dopo averli inviati, e questa è diventata una lama a doppio taglio. In tanti sono stati contenti della novità di WhatsApp, ma alcuni entrano in panico quando vedono che un messaggio è stato cancellato dalla loro chat. Ovviamente WhatsApp non hai incluso un metodo per recuperare questi messaggi cancellati, ma ciò non implica che questo non esista.

WhatsApp, recuperare i messaggi cancellati e davvero molto semplice grazie ad un’applicazione di terze parti che è gratuita e legale

Sono tante le funzionalità segrete che in WhatsApp non ci sono ma che possono essere integrate con applicazioni di terze parti. Proprio in questo caso tutti coloro che hanno paura di trovare messaggi cancellati in chat possono ovviare a tale situazione con un’applicazione molto semplice da usare.

Stiamo parlando di WAMR, piattaforma che risulta gratuita per tutti e che soprattutto non va ad infrangere i canoni della legge. Questo sistema è possibile grazie alla rilevazione in tempo reale delle notifiche, dalle quali viene registrato il contenuto. Rifacendosi dunque all’applicazione ogni utente potrà recuperare i messaggi cancellati in chat.