Il volantino MediaWorld torna a far parlare di sé, nell’attesa comunque di conoscere le nuove offerte valide su tutto il territorio nazionale, con sconti online centralizzati sul mondo degli smartwatch e degli indossabili in generale.

La migliore campagna promozionale per tutti gli utenti che sono alla ricerca di un fitness tracker o di un dispositivo di questo tipo, sfogliando il sito internet si possono trovare davvero tantissime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire per nulla al mondo. Fino al 29 dicembre gli acquisti potranno essere completati solamente online, ricordando che la consegna in negozio è sempre gratuita, mentre presso il proprio domicilio è a pagamento (salvo indicazione differente).

Per le offerte Amazon ed i codici sconto gratis, non dimenticate di collegarvi al nostro canale Telegram ufficiale.

MediaWorld: gli sconti che vi lasceranno a bocca aperta

I prezzi da saper cogliere per risparmiare il più possibile sono tantissimi, gli utenti possono prima di tutto pensare di acquistare l’ultimo Galaxy Watch Active 2 a soli 289 euro (forse il miglior smartwatch, dopo l’Apple Watch). In alternativa è presente anche l’ottimo Huawei Watch GT 2 a 199 euro, occasione da non lasciarsi sfuggire per uno dei più interessanti terminali con display AMOLED in circolazione.

Da segnalare anche la presenza dell’economico Amazfit Bip Lite, del Samsung Galaxy Fit, nonché del nuovissimo Fitbit Versa 2 in vendita in vari colori sempre a soli 199 euro.

Per avere un’idea di tutti gli altri modelli in vendita con il volantino MediaWorld, non dimenticate di premere questo link per collegarvi al sito ufficiale del rivenditore di elettronica.