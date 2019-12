Unieuro chiude la tre giorni Natalizia in bellezza con il lancio di offerte che potrebbero far girare la testa alla maggior parte di noi, prezzi bassi su una determinata categoria di prodotti beauty da regalare alla persona amata.

Con la scadenza delle ultime due campagne promozionali, e l’attesa per scoprire cosa ci riserverà il futuro, l’attenzione del consumatore viene attratta dalla soluzione denominata “Speciale Natale in Bellezza“, un’idea nata dalle menti degli addetti marketing di Unieuro, con il chiaro intento di invitare il consumatore ad acquistare un prodotto beauty da regalare nel periodo corrente.

Volantino Unieuro: lo Speciale Natale in Bellezza fa impressione

Gli acquisti potranno essere completati sia online che nei negozi sparsi per il territorio nazionale (oggi sicuramente aperti), in prima pagina si trova forse il prodotto più rappresentativo del settore, il Dyson AirWrap, modello che fa sognare le ragazze/donne di tutto il mondo per la sua versatilità e grandissima facilità d’utilizzo, peccato solamente che il prezzo sia abbastanza proibitivo: 499 euro.

Sfogliando le pagine che trovate a questo link, potrete scoprire anche prezzi bassi su rasoi elettrici, epilatori, tagliacapelli tascabili, asciugacapelli (anche economici, come il Rowenta da soli 29,99 euro), piastre per capelli ( soli 21,99 euro per un modello sempre della stessa marca), passando anche per phon professionali, bilance smart e tanto altro ancora.

Ricordate, gli acquisti li potrete completare soltanto entro la fine della giornata corrente, 27 dicembre 2019, da domani l’azienda provvederà ad avviare una differente campagna promozionale.