Le applicazioni per la messaggistica istantanea hanno colonizzato la vita di tutti gli utenti; nel corso del tempo, la diffusione di WhatsApp e Telegram hanno contribuito l’ascesa di servizi alternativi ai classici SMS, ma con l’arrivo di un nuovo standard utilizzato da Google il tutto potrebbe mutare. Il mondo delle comunicazioni, infatti, accoglierà presto una nuova modalità di chat che sfruttandone già una esistente apporterà nuove funzioni e soprattutto nuove comodità per chi è interessato ad avere tutto alla portata di mano.

I nuovi SMS di Google stanno per arrivare: ecco come funzioneranno

I nuovi sms ideati dal colosso di Mountain View funzioneranno grazie all’adozione del protocollo RCS ossia Rich Communication Services. Attraverso questo nuovo standard sarà possibile inviare, oltre a del semplice testo, anche file multimediali tra cui rientrano foto, video, GIF, file e documenti veri e propri.

Per poter utilizzare questa nuova tecnologia, però, ogni utente si dovrà dotare dell’apposita applicazione sviluppata da Google. Quest’ultima denominata “Messaggi” è già disponibile su diversi smartphone poiché gli stessi la montano come applicazione predefinita per l’invio dei classici SMS, invitiamo dunque i nostri lettori a controllare questo piccolo dettaglio prima di procedere al download. Concludiamo, infine, che per l’utilizzo dei nuovi sms denominati anche SMS 2.0 si dovrà attendere comunque qualche altro tempo. Come mai? beh, prima di poter inviare questo nuovo genere di comunicazioni, gli operatori nazionali dovranno offrire un lasciapassare a Google. In merito alle tempistiche queste non dovrebbero essere assai lunghe visto che paesi come la Francia e Regno Unito già godono di tale servizio.