Quello che si sta per chiudere è stato un grande anno in casa Sky. Nel corso di questi dodici mesi, la pay tv satellitare ha ancora una volta trasmesso in diretta ed in esclusiva gli eventi più importanti del panorama calcistico e sportivo. Dalla Serie A alla Champions League, sino ad arrivare a Formula 1, tennis ed NBA: il meglio di Sport e Calcio è sempre a disposizione degli abbonati Sky.

Sky, come vedere in streaming tutti i canali di Calcio e Sport

I contenuti di Sky quest’anno sono diventati, inoltre, sempre più ricchi anche grazie agli accordi strategici con DAZN e Netflix. La pay tv nel 2019 ha avuto un unico avversario: la tecnologia dello streaming illegale. I “pezzotti”, nonostante il calo degli ultimi mesi, rappresentano una minaccia concreta per la piattaforma satellitare.

Per il futuro prossimo uno degli obiettivi di Sky è quello di intercettare il pubblico legato allo streaming illegale. A tutti coloro che si sono avvalsi di questa tecnologia, viene proposta un’alternativa legale: NOW TV. Con NOW Tv è sempre possibile accedere ai titoli Sky ma con prezzi di tutto vantaggio.

I pacchetti base di NOW TV sono quelli Cinema, Intrattenimento e Serie TV: ognuno di questi ticket ha un valore di 9,90 euro. Con la visione congiunta dei tre pacchetti si dovranno pagare 19,90 euro. Come dicevamo, grazie a NOW TV, è anche possibile selezionare i canali Sport e Calcio. La visione di questi canali comporta una spesa mensile di 29,90 euro al mese.