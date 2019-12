Il Samsung Galaxy Tab S6 è l’ultimo tablet presentato dal colosso sudcoreano qualche mese fa, ma ben presto arriverà ad affiancarlo un altro dispositivo mid-range. Il terminale in questione si chiamerà Samsung Galaxy Tab A4 S e, nel corso delle ultime ore, ha ricevuto la certificazione Bluetooth SIG.

Samsung annuncerà molto presto un nuovo tablet

Diverse settimane fa un misterioso dispositivo dell’azienda aveva ottenuto la certificazione Wi-Fi Alliance ma ora, con l’arrivo della nuova certificazione Bluetooth SIG, sappiamo che si tratta in realtà del futuro tablet Samsung Galaxy Tab A4 S. Le notizie su questo nuovo prodotto a marchio Samsung al momento sono davvero scarse. Dalle recenti certificazioni, sappiamo che il device (registrato finora con il numero di modello SM-T307U) sarà un tablet appartenente alla fascia media del mercato.

Il sistema operativo pre-installato a bordo sarà ancora Android 9 Pie e troveremo il Wi-Fi dual band. Per quanto riguarda il display, alcune indiscrezioni parlano di una diagonale pari a 8 pollici, anche se per il momento non conosciamo la risoluzione e il form factor del pannello. Restano una incognita anche altre informazioni, come la batteria e il processore che troveremo a bordo del dispositivo. Tuttavia, l’arrivo di queste certificazione non può che indicarci che il suo debutto ufficiale sul mercato è ormai vicino.

Per saperne di più, dovremo quindi attendere qualche altra settimana fino all’arrivo ufficiale sul mercato del nuovo tablet Samsung Galaxy Tab A4 S (se si verrà commercializzato realmente con questo nome). Fino ad allora, infatti, emergeranno sicuramente ulteriori dettagli.