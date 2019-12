Il debutto ufficiale del nuovo trio di smartphone top di gamma del colosso Samsung si avvicina ogni giorno che passa e i rumors e i leaks non si arrestano. Il nito leaker Ice Universe, infatti, ha da poco pubblicato una immagine ritraente le pellicole protettive dei futuri Samsung Galaxy S11.

Ecco le differenze dimensionali dei prossimi top di gamma di Samsung

Con lo scorso trio dei top di gamma Galaxy S10, Samsung ha proposto tre differenti dispositivi con dimensioni ovviamente diverse. Partendo dal più piccolo, cioè il Samsung Galaxy S10e, fino al più grande, cioè il Samsung Galaxy S10 Plus. Anche per il 2020 l’azienda ha intenzione di proporre nuovamente tre dispositivi con differenti dimensioni, e ora possiamo farci un’idea.

Dall’immagine in questione, possiamo osservare che anche quest’anno il Samsung Galaxy S11e sarà il modello più piccolo del trio. Tuttavia, le dimensioni complessive saranno leggermente maggiori rispetto al suo predecessore. Da un display di 5.8 pollici si passerà infatti a un display di almeno 6.2 pollici.

Ci saranno piccole differenze dimensionali tra il Samsung Galaxy S11 e il Samsung Galaxy S11 Plus. Secondo le ultime indiscrezioni, le dimensioni dei display saranno rispettivamente di 6.7 per il primo e di 6.9 pollici per il secondo. Anche in questo caso, quindi, avremo delle dimensioni maggiorate rispetto ai precedenti modelli.

Vi ricordiamo che i nuovi device di casa Samsung avranno diverse altre novità. Tra queste, ci sarà un refresh rate del display maggiore, pari forse a 120 Hz. Oltre a questo, non dovrebbero mancare delle batterie più capienti e più efficienti.