Niantic continua a stupire i player del famoso gioco per Smartphone Pokemon Go. Per festeggiare il periodo natalizio, infatti, il colosso statunitense ha deciso di organizzare un nuovo evento all’interno del gioco per Smartphone, ricco di giochi particolari e di nuove sfide interessanti a cui tutti i giocatori possono accedere. Soprannominato “Feste invernali 2019 di Pokèmon Go“, l’evento ha avuto inizio il 24 Dicembre 2019 alle ore 12:00 e terminerà, invece, alle ore 23:59 del 1 gennaio 2020. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Pokémon Go si è aggiornato: ecco l’evento che inizierà a breve

In occasione del quarto Natale consecutivo, gli sviluppatori di Pokémon Go hanno deciso di dare il meglio di loro stessi. Per la prima volta in assoluto, infatti, i giocatori potranno vedere e catturare Pikachu, Raichu e Pichu in vesti natalizie, con tanto di cappello di Babbo Natale, e Stantler ricoperto di preziosi sonagli. Ovviamente, però, le sorprese non terminano qui. In occasione dell’evento natalizio, infatti, i Pokémon di tipo ghiaccio potranno essere avvistati molto più frequentemente (tra questi rientrano Sneasel, Delibird e Snorunt ) e gli allenatori potranno finalmente incontrare anche Stantler Shiny e Cubchoo, un nuovo esemplare introdotto esclusivamente per l’occasione.

Durante l’evento, inoltre, i giocatori potranno accedere ad una serie di bonus utili per aumentare velocemente il loro livello. Tra questi figurano: i doppi pacchi amicizia con apertura giornaliera; doppi pacchi amicizia da regalare; un’incumbatrice garantita ogni singolo giorno.

Concludiamo informando gli utenti che anche lo Store subirà delle piccole variazioni. All’interno di quest’ultimo, infatti, sarà possibile acquistare oggetti dedicati al Natale e con cui abbellire il proprio gioco, come ad esempio degli avatar.