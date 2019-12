Ci aspettiamo che Apple riesca ad aggiornare l’iPad Pro l’anno prossimo. I rendering trapelati di recente ci danno un’idea di cosa aspettarci quando l’aggiornamento hardware del prossimo tablet Apple sarà presentato agli utenti.

Le immagini fornite da @OnLeaks e iGeeksBlog di solito affidabili non mostrano il dispositivo reale stesso, ma piuttosto come potrebbe apparire l’iPad Pro 2020 in base alle voci e alle speculazioni che abbiamo ascoltato finora.

iPad Pro 2020 in arrivo con tre fotocamere posteriori

Quella che salta immediatamente all’occhio è la tripla fotocamera posteriore allineata nell’angolo sul retro del tablet Apple. Le specifiche e il design corrispondono alla configurazione di iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Non sarebbe la prima volta ed è improbabile che sia l’ultima volta che Apple prende in prestito hardware dai suoi iPhone per migliorare la sua gamma di iPad.

Possiamo ben credere che gli iPad premium del prossimo anno arriveranno con un aggiornamento della fotocamera. Le voci sul miglioramento dell’ottica della fotocamera per il prossimo aggiornamento dell’iPad sono in rete da un po’ di tempo ormai. Sembra che questa sia una delle poche cose cui Apple potrebbe effettivamente aggiornare in modo sostanziale.

Sono stati previsti anche i soliti miglioramenti dei componenti interni e forse le modifiche al display. Si prevede che l’aspetto generale dell’iPad Pro sarà in gran parte lo stesso dei modelli 2018. L’anno scorso Apple ha aggiornato il suo iPad entry-level, l’iPad Mini e l’iPad Air, il che significa che il modello iPad Pro è quello “non allineato con gli altri” – qualcosa che Apple cercherà di correggere nel corso del 2020.

Le dimensioni dei display di iPad Pro 2020 dovrebbero corrispondere a quelle del 2018, cioè di nuovo 11 pollici e 12,9 pollici, come in precedenza.