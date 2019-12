L’operatore Fastweb Mobile sta continuando a stupire i clienti della concorrenza con delle iniziative convincenti. Per conquistare i nuovi clienti l’operatore virtuale ha deciso di dare seguito all’offerta che meglio lo rappresenta.

Stiamo parlando della tariffa che attualmente è presente online al seguente link ufficiale. Coloro che sono interessati, possono consultare il sito web dedicato e leggere con attenzione tutte le caratteristiche presenti.

L’attivazione può essere richiesta anche con altri metodi: richiedendo il contatto di un consulente tramite il servizio ‘Ti ricontattiamo noi’ o chiamando il numero 146. Chi opta per il proseguo online può usufruire del costo di attivazione gratuito, così come l’acquisto della sim e la spedizione.

Fastweb tenta a conquistare tutti con minuti illimitati e 30GB

A differenza di tante altre offerte presenti, l’offerta di Fastweb Mobile è disponibile per tutti i clienti che in questo momento si trovano con qualsiasi operatore telefonico. Il target in questo caso non sarà un elemento decisivo, considerando che i consumatori possono provenire da Tim, Vodafone, Wind, 3, Iliad e MVNO.

Per quanto riguarda le soglie che mette a disposizione l’offerta, i clienti possono stare tranquilli sul fatto che non riusciranno a terminare in anticipo i minuti e giga presenti. A meno di 10 Euro al mese, esattamente a 9,95 Euro, sono utilizzabili minuti illimitati per comunicare con qualsiasi numero nazionale e 30 giga per navigare su internet in 4G.

Tale offerta non prevede costi o vincoli aggiuntivi, quindi in fase di attivazione i clienti non dovranno affrontare ulteriori spese. In qualsiasi momento i consumatori possono disattivare l’offerta e passare ad un altro operatore.