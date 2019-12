Facebook potrebbe presto introdurre un nuovo sistema operativo. I dettagli non sono chiari e non sappiamo se sarà solo per dispositivi mobili o se la piattaforma potrebbe funzionare su dispositivi diversi. Al momento, Facebook dipende da Android e iOS su tutti i dispositivi mobili del mondo.

Esistono più dispositivi Android rispetto a iOS ma vedremo se un sistema operativo di casa Facebook può entrare nel gioco. Semba che Facebook abbia richiesto la collaborazione di Microsoft Windows NT a lavorare su un nuovo sistema operativo per Facebook.

Facebook OS potrebbe essere la rivelazione del 2020

Il sistema operativo verrà creato da zero secondo una fonte di The Information. Facebook OS sarà diverso dall’app della società. Si dice che questo “sforzo” renderà Facebook ancora rilevante nel nuovo decennio. Andrew “Boz” Bosworth, vicepresidente dell’hardware per Facebook, ha detto: “Vogliamo davvero assicurarci che la prossima generazione abbia spazio per noi. Non pensiamo di poterci fidare del mercato o dei concorrenti per garantire che sia così. E quindi lo faremo da soli. “

Con il sistema operativo di Facebook, l’azienda potrebbe avere la libertà di migliorare e integrare l’interazione sociale. Affidarsi ad Android e iOS potrebbe essere limitante per Facebook a causa di alcuni limiti e talvolta di disaccordi. C’è anche il problema della sicurezza e della privacy, che potrebbe migliorare con questa soluzione.

Quando si tratta di dispositivi, il sistema operativo di Facebook potrebbe non essere per smartphone o tablet ma principalmente per occhiali AR poiché non esiste alcun sistema affidabile per la realtà aumentata. Avevamo già sentito che Facebook aveva lavorato a un progetto noto come Oxygen nel 2013. Sono passati sei anni da allora e sono successe molte cose. Ci sono stati progressi all’interno di Facebook nel corso degli anni, quindi un sistema operativo potrebbe essere un’opzione.