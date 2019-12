Teslasuit – noto per la sua tuta di feedback tattile per tutto il corpo – sta introducendo un guanto che può far sentire agli utenti trame virtuali e raccogliere dati biometrici. Il dispositivo si chiama semplicemente “Teslasuit Glove” e debutterà al CES a gennaio, con l’obiettivo della spedizione entro la seconda metà del 2020.

Come il Teslasuit, anche il Teslasuit Glove è pensato per l’allenamento, la riabilitazione medica e altre applicazioni professionali. Combina diverse tecnologie diverse per creare contemporaneamente l’impressione di toccare e trattenere oggetti, catturare il movimento delle mani degli utenti e registrare impulsi e altre informazioni biometriche. I guanti possono anche essere accoppiati con la tuta tramite Wi-Fi. Questa soluzione offre un’acquisizione quasi totale del movimento o un feedback tattile per la realtà virtuale.

Teslasuit è una delle numerose aziende di aptica e motion control lanciate durante il boom della realtà virtuale della metà degli anni ’10. Inizialmente si rivolgeva ai consumatori, per poi passare ai clienti business. Ha lanciato la causa su Kickstarter nel 2016, ma ha annullato quella campagna e ha annunciato ufficialmente il suo primo prodotto nel 2018. Da allora ha dimostrato potenziali applicazioni nell’addestramento degli astronauti, nella pratica di esercitazioni di evacuazione di emergenza e in altri scenari di simulazione. I creatori non escludono le possibilità di gioco e intrattenimento, ma a circa $ 5.000, questo non è un accessorio per cuffie domestico.

Teslasuit: cosa è possibile fare con questo fantastico strumento

Il guanto Teslasuit competerà con i prodotti esistenti di aziende come Manus VR e HaptX. Sebbene non offra il feedback ultra -fine che puoi ottenere da un dispositivo come il guanto di HaptX, Teslasuit sembra distinguersi con una vasta gamma di funzionalità. I guanti includono capacità tattili di base e feedback di forza. Una serie di nove elettrodi su ciascun dito produce la sensazione di toccare una superficie inesistente, mentre un esoscheletro in plastica crea resistenza e vibrazioni per simulare l’interazione con oggetti solidi.

Inoltre, i guanti catturano il movimento del polso e delle dita dell’utente. E includono un pulsossimetro che raccoglie informazioni come la frequenza cardiaca dell’utente, che può aiutare a misurare indirettamente lo stress e altre reazioni fisiche alle esperienze. L’intera gamma di funzioni è simile a quella del Teslasuit, che raccoglie dati biometrici e di movimento e simula la sensazione fisica con la stimolazione elettrica. Purtroppo, mentre Teslasuit afferma che i partecipanti al CES possono dare un’occhiata alla tuta, non possono ancora provare i guanti – stanno ancora eseguendo i test.