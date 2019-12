CoopVoce ora vince su tutti: la TOP 20 è perfetta con tutto incluso

CoopVoce, Così come tutti gli altri gestori virtuali, prova ogni mese a far vedere le sue qualità proprio per dimostrarsi all’altezza. Quello di Coop però non è stato un grande inizio, e ovviamente ci riferiamo a diversi mesi fa.

L’azienda infatti stentava a decollare proprio per via degli utenti che tendevano a snobbare tutte le sue promozioni. A detta loro il motivo era identificabile proprio nei contenuti delle offerte, i quali risultavano troppo esigui per attirare gli utenti. Proprio per tale motivo si è optato per un cambio di strategia, il quale ha portato poi i suoi frutti. Stiamo parlando infatti oggi di CoopVoce come un gestore di assoluto valore che punta tra l’altro ad un traguardo importante. Il gestore infatti avrebbe avviato tutte le pratiche per diventare un MNO come TIM e Vodafone, ma la strada è ancora lunga.

CoopVoce: la nuovissima ChiamaTutti Top 20 domina il mercato virtuale con tutti i suoi contenuti e con un prezzo di soli 8 euro al mese

Le migliori offerte di CoopVoce riescono ad oggi ad ammaliare gli utenti che cercano un nuovo gestore. L’esempio perfetto è proprio la nuova ChiamaTutti Top 20, promo che andrà avanti fino al prossimo 15 gennaio 2020.

CoopVoce ha incluso al suo interno tutte le soluzioni migliori se si tiene conto di ciò che la clientela ama. Infatti stiamo parlando di minuti illimitati verso tutte le numerazioni fisse e mobili sia nazionali che stranieri, 1000 SMS verso tutti e 20 giga di traffico dati in 4G. Ricordiamo che questa promozione è disponibile anche per tutti coloro che risultano clienti attuali del gestore.