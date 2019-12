Comet non vuole fermarsi e vuole continuare a sognare, nella speranza di riuscire a raggiungere le più importanti realtà del settore della rivendita di elettronica, con volantini sempre più agguerriti e ricchissimi di offerte a prezzi bassi.

La soluzione corrente ha validità da oggi, 27 dicembre 2019, fino alla prima decade del prossimo mese in tutti i negozi sparsi in Italia e direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso. Coloro che vorranno acquistare devono sapere che online sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, mentre in negozio si potrà richiedere un prestito rateizzato a Tasso Zero (senza interessi, previa verifica di affidabilità).

Volantino Comet: quali prezzi cogliere al volo?

I prezzi da cogliere al volo sono diversi, ricordando comunque che il volantino Comet pare aver deciso di volgere interamente la propria attenzione verso le fasce medio-basse del mercato degli smartphone. Per questo motivo si potranno acquistare i vari Galaxy A40, Huawei P30 Lite, Oppo A9 2020, Oppo Reno 2z, Galaxy A20e, Galaxy A30s, Motorola E6 Play o Galaxy A10, tutti con una spesa effettiva non superiore ai 269 euro del P30 Lite.

Gli amanti del brande Apple, invece, possono pensare di acquistare i vari iPhone Xs a 679 euro, passando per iPhone 11 Pro a 1049 euro o anche l’iPhone 8 a 459 euro. Il volantino Comet nasconde ovviamente al proprio interno anche tantissime altre offerte da saper cogliere al volo, per maggiori informazioni potete aprire le pagine che trovate qui sotto.