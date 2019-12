Android regala 6 app e giochi: il Play Store di Google è impazzito

Le ultime versioni del sistema operativo Android hanno fatto capire anche a coloro che sembravano non volevo assolutamente provare, quanto vale attualmente il sistema operativo.

Tra quelli mobili, questo risulta forse il migliore in assoluto, basando tale affermazione anche sul numero di persone che lo utilizzano in giro per il mondo. Ci sono infatti oltre 2,5 miliardi di persone che usano Android in tutto il mondo, e questi numeri sarebbero davvero pazzeschi. Il tutto ovviamente rapportato alla concorrenza, che risulta lontana anni luce proprio da tali traguardi.

In questo momento il robottino verde a diverse certezze, le quali possono essere identificate soprattutto nel Play Store di Google. Se cercate un qualsiasi contenuto, che riguardi applicazioni o giochi di ogni genere, dovete rifarvi proprio ad esso. Molto spesso inoltre arrivano delle offerte invitanti, le quali vedono contenuti di diverso tipo arrivare gratis piuttosto che a pagamento.

Per avere poi le migliori offerte Amazon con tanti codici sconto disponibili, ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android regala solo per oggi 6 applicazioni e giochi sul suo Play Store di Google, fate presto

Il solito momento che gli utenti aspettano ogni giorno quando si tratta di Android è l’elenco con tutte le applicazioni e giochi a pagamento offerti gratis. Proprio ora sono disponibili 6 titoli all’interno del nostro elenco, tutti gratuiti ma che torneranno ben presto a pagamento. Ecco i dettagli con tutti i link diretti al Play Store di Google: