3 Italia anche nel corso di questa stagione di Natale ha presentato grandi iniziative per tutti coloro che sono intenzionati a cambiare operatore. Il provider vuole competere su tutti i fronti con TIM, Vodafone o Iliad. Anche a 25 Dicembre trascorso, ancora per qualche giorno, gli utenti interessati potranno attivare la nuova ricaricabile “All-In XMas Edition”.

3 Italia, c’è una grande promozione di Natale con 100 Giga per tutti

A dispetto di altre iniziative di genere – compresa la popolare Giga 50 di Iliad – la ricaricabile All-In XMas Edition per costi e prezzi può essere considerata una delle migliori proposte nel mese di dicembre. Coloro che attiveranno tale promozione, infatti, avranno minuti illimitati per effettuare telefonate verso numeri fissi e mobili più 100 Giga da utilizzare per la connessione internet. Il prezzo per il rinnovo mensile si attesta sugli 11,99 euro.

Grazie ad All-In XMas Edition gli utenti riceveranno anche ulteriori servizi aggiuntivi. In primis – una novità in casa 3 Italia – l’utilizzo della rete LTE sarà del tutto a costo zero. In maniera speculare, ove possibile, gli utenti potranno connettersi sempre a costo zero anche con le nuove linee 4,5G.

All’interno della ricaricabile è previsto l’utilizzo del servizio GIGA Bank per riutilizzare i Giga non sfruttati nell’arco di una mensilità. Grazie al programma Grande Cinema, i clienti riceveranno biglietti scontati per i cinema di tutta la nazione. Sottoscrivere la promozione All-In XMas Edition è molto semplice: gli utenti interessati devono cliccare su questo link.