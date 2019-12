Le due offerte di 3 italia che a tutti gli effetti potremmo considerare come le migliori di fine Dicembre 2019 sono sicuramente All-In 100 Unlimited e Play 50 Unlimited, ma chi può richiederle sul proprio numero? e sopratutto a che prezzo?

Partiamo con la considerazione più generale, entrambe non sono a disposizione di ogni consumatore, ma possono essere richieste esclusivamente se in possesso di determinati requisiti. I soli che potranno attivarle si dovranno necessariamente trovare in condizione d’uscita da Iliad o da un MVNO (operatore virtuale) con portabilità obbligatoria del numero originale.

3 italia: cosa offrono le due promozioni del momento

La Play 50 Unlimited è la soluzione da consigliare a coloro che vogliono pagare direttamente tramite il proprio credito residuo, presenta un costo di attivazione completamente azzerato (si versano solamente 10 euro per la SIM), al suo interno trovano posto minuti illimitati e 50 giga al mese. Il canone fisso è di 6,99 euro al mese, senza vincoli contrattuali di durata.

La All-In 100 Unlimited è sicuramente più invitante, a causa dei 100 giga al mese e dei minuti illimitati, ma presenta limitazioni importanti. Sebbene il costo fisso sia esattamente lo stesso, è bene comunque ricordare che si dovrà versare tramite conto corrente o carta di credito non ricaricabile, passando anche per un vincolo contrattuale di durata non inferiore ai 24 mesi.

La navigazione per il nuovo cliente di 3 Italia è completamente gratuita sotto rete telefonica 4G, a differenza di coloro che già possiedono un numero dell’azienda, costretti a pagare 1 euro al mese a tempo indeterminato per non navigare in 3G.