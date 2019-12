La All Inclusive Flash 50 di Wind è la nuova promozione pensata dall’azienda per alcuni fortunati ex-clienti che avevano lasciato il consenso al trattamento dei dati personali a fini commerciali.

Distribuita esclusivamente sottoforma di SMS attack, quindi non una operator attack come siamo abituati a conoscerle, ma attivabile solo ed esclusivamente su presentazione dell’SMS di invito da parte dell’azienda, presenta un costo di attivazione di 21,99 euro (comprensivo di SIM e valore iniziale) con portabilità obbligatoria del numero originario.

Come sempre più spesso accade parlando delle soluzioni dell’azienda, anche in questo caso ci troviamo di fronte al più classico dei vincoli contrattuali, in altre parole il consumatore dovrà necessariamente restare cliente Wind per almeno 24 mesi per evitare il pagamento di una penale del valore di 15 euro (addebitata direttamente sul credito residuo della SIM ricaricabile).

Wind: la promozione da attivare subito

La Wind All Inclusive Flash 50 include al proprio interno minuti illimitati da utilizzare verso ogni numero sul territorio nazionale, affiancati da 200 SMS da spendere verso altrettanti numeri di telefono, per finire con i 50 giga di traffico internet alla massima velocità di navigazione possibile.

Tutto questo ha un costo di soli 8,99 euro al mese a tempo indeterminato, con addebito su credito residuo. I clienti hanno comunque la possibilità di optare per il pagamento tramite conto corrente o carta di credito, ma così facendo andrebbero ad attivare la All Inclusive Flash 100 Easy Pay. I contenuti per minuti e SMS resterebbero sempre gli stessi, con il passaggio da 50 a 100 giga di traffico da utilizzare con cadenza fissa mensile.