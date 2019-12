Il Natale è arrivato, e gli utenti che continuano ad utilizzare WhatsApp sanno benissimo di poter in qualche modo avere a disposizione tante soluzioni. Infatti l’applicazione più famosa del web non è più tale solamente per la messaggistica, ma anche per chiamate, videochiamate e molto altro.

A rendere tutto ciò possibile sono stati i tanti aggiornamenti, dato che WhatsApp risulta una delle piattaforme più dedite al cambiamento. Da qualche tempo a questa parte proprio i tanti update continuano ad arrivare in maniera assidua, soprattutto per migliorare la sicurezza. Questa infatti, nonostante sia già a livelli altissimi, non è ancora in grado di debellare le solite truffe che girano in chat. A favorire questo comportamento da parte di alcuni utenti sono le solite catene di Sant’Antonio, le quali continuano a girare vorticosamente. Nelle ultime ore inoltre si sarebbe diffusa una nuova truffa davvero incredibile.

WhatsApp, la nuova truffa promette a tutti gli utenti un grande sconto sui nuovi iPhone 11 ma ovviamente è tutto falso

Da qualche ora a questa parte, sarebbero state tantissime le segnalazioni da parte degli utenti di WhatsApp riguardo ad una nuova truffa. Questa avrebbe dell’incredibile, dal momento che andrebbe addirittura a promettere un grande sconto sui nuovi iPhone 11 di casa Apple.

Ovviamente, come in tanti avranno già capito, si tratta di un inganno ormai comune. Gli utenti vengono contattati e il messaggio che viene loro inoltrato presenta un link. Qui troveranno una pagina molto ben realizzata che sembrerà proprio dedicata all’acquisto di uno dei nuovi iPhone di Apple. Ovviamente lo scopo è raccogliere le credenziali della carta di credito per poi utilizzarle in maniera poco consone ai canoni della legge.