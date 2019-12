Il volantino Esselunga non molla la presa sulle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica con la sua campagna promozionale di altissimo livello, nonché attiva su tutto il territorio nazionale fino al 31 dicembre 2019.

Gli utenti che vorranno acquistare dovranno prima di tutto recarsi personalmente nei punti vendita, in quanto gli sconti non sono attivi sul sito ufficiale, ed allo stesso tempo potranno ricevere un prodotto spendendo solamente 1 euro. Il meccanismo per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato è veramente semplice, basterà acquistare uno dei modelli contrassegnati dall’apposito bollino e, una volta giunti in cassa, decidere di aggiungere 1 euro allo scontrino; in automatico verranno consegnate le cuffie wireless SBS Jaz il cui valore commerciale si aggira attorno ai 69 euro.

Volantino Esselunga: tutti gli sconti che permettono di raggiungere l’omaggio

I prezzi bassi inclusi nel volantino Esselunga sono davvero tantissimi, a partire proprio dal Samsung Galaxy S10. Il top di gamma più desiderato di tutto il 2019 risulta essere acquistabile con un esborso di soli 598 euro, una richiesta davvero invitante e da saper cogliere immediatamente al volo (sopratutto se considerato che stiamo parlando della versione no brand).

La soluzione più economica da consigliare è lo Xiaomi Redmi Note 8T, terminali decisamente recente ma dalle prestazioni ben lontane rispetto al precedente. Il prezzo finale di vendita si aggira attorno ai 268 euro circa.

Per ogni altra informazione in merito al volantino Esselunga discusso nell’articolo, ecco qui sotto le pagine nel dettaglio.