Il volantino Comet anticipa i tempi, accantonato rapidamente il Natale, l’azienda decide di correre subito verso il periodo dei Saldi Invernali del 2020 proponendo alcuni sconti speciali a partire dal 27 dicembre 2019.

Gli acquisti, come per tutte le campagne promozionali dell’azienda, sono effettuabili sia online che nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale; ricordate, come al solito, che un ordine effettuato sul sito potrebbe richiedere il pagamento di una cifra aggiuntiva per la consegna a domicilio.

Allo stesso modo, coloro che acquisteranno potranno comunque richiedere un finanziamento a Tasso Zero, da restituire in 20 rate fisse senza interesse alcuno (previa verifica dell’affidabilità creditizia).

Volantino Comet: tutti i prezzi da non lasciarsi sfuggire

Le offerte messe sul piatto dal volantino Comet sono davvero tantissime, fermo restando che riguardano nella maggior parte dei casi prodotti il cui prezzo non supera i 300 euro circa (tranne che per i modelli di casa Apple). Lo sconto più interessante riguarda lo Huawei P30 Lite, smartphone di fascia media disponibile all’acquisto con una spesa effettiva di 269 euro.

Le alternative incluse sono tantissime e passano per il Galaxy A30s, lo Huawei Y7 2019, Huawei P Smart 2019, Galaxy A40, Oppo Reno 2Z o Motorola E6 Play. Il prezzo più invitante per quanto riguarda gli iPhone è stato applicato sull’iPhone Xs a 679 euro.

Per maggiori informazioni sul volantino Comet discusso nel nostro articolo, ed allo stesso modo per scoprire le offerte migliori in assoluto, ecco le pagine nel dettaglio.