Vodafone straccia gli operatori virtuali (definiti comunemente MVNO) e Iliad con il lancio di una promozione davvero impressionante e ricchissima di contenuti, tutto condito da un prezzo effettivamente ridotto ed alla portata della maggior parte di noi. Stiamo parlando della Special Unlimited, in vendita difatti a soli 7 euro mensili.

La soluzione che andremo a raccontarvi non è attivabile da ogni consumatore sul territorio nazionale, ma risulta essere distribuita esclusivamente sottoforma di operator attack, ciò sta a significare che il solo uscente da Iliad o da un operatore virtuale la potrà richiedere sul proprio numero di telefono. La portabilità è obbligatoria, inizialmente sarà inoltre necessario versare 12 euro per l’offerta, con l’aggiunta di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile ed il necessario per coprire la prima mensilità.

Passa a Vodafone con l’offerta che tutti stavano aspettando

Al suo interno il fortunato utente che la potrà richiedere troverà 50 giga di traffico dati alla massima velocità raggiungibile, nonché minuti e SMS da utilizzare verso ogni numero di telefono sul territorio nazionale italiano. Il bundle è disponibile anche nei paesi dell’Unione Europea senza particolari limitazioni, il prezzo fisso è di 7 euro al mese, con pagamento diretto tramite credito residuo della SIM ricaricabile che l’utente dovrà necessariamente acquistare su cui richiedere la portabilità.

Non è previsto un vincolo contrattuale di durata, in altre parole sarà possibile abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento senza rischiare di dover pagare penali per recesso anticipato. La navigazione è gratuita sotto rete telefonica 4.5G di Vodafone, fino ad una velocità massima di 600Mbps in download.