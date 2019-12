Nonostante il Natale si sia concluso, certamente non finiscono le grandi promozioni speciali nel mondo della telefonia. Anche nei giorni successivi al 25 Dicembre, gli utenti di Vodafone potranno usufruire di importanti offerte. Il team commerciale, al fine di incrementare la sua popolarità verso chi è già abbonati, ha messo in campo una speciale iniziativa legata ai Giga di internet.

Vodafone, è ancora possibile attivare l’offerta con 50 Giga ogni mese

Anche nel periodo post natalizio, una delle migliori offerte disponibili per gli abbonati sarà la “50 Giga Free”. Il provider inglese, attraverso tale iniziativa, mette a disposizione di tutti i suoi clienti una soglia extra di 50 Giga che andranno ad aggiungersi ai Giga già disponibili con la propria promozione.

La soglia dei 50 Giga è completamente a costo zero e si rinnova mensilmente per il totale di un anno.

La 50 Giga Free rappresenta una promozione davvero unica per tutti gli abbonati che già hanno sottoscritto una SIM card. Per accedere a questa promozione è necessario ricevere un apposito SMS informativo dalla stessa Vodafone. Per attivare l’offerta basta rispondere in maniera affermativa al messaggio. In alternativa, tutti gli utenti che sono interessati vivamente a questa promozione possono verificare la sua presenza nella propria sezione personale dell’app MyVodafone.

L’unico vincolo di 50 Giga Free è quello relativo alle nuove reti 5G. Gli utenti non potranno utilizzare la soglia extra sotto linea 5G ma potranno comunque utilizzare sempre a costo zero il 4,5G ed hotspot personale.