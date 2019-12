Prestare molta attenzione durante la lettura di email ed SMS è ormai fondamentale per via delle numerose truffe online create dai cyber-criminali soliti sfruttare comunicazioni fittizie per ottenere in maniera illecita dati sensibili da cui trarre profitto o, addirittura, il denaro delle vittime colpite. Capita sempre più spesso, infatti, di imbattersi in messaggi e annunci apparentemente importanti che destano non pochi sospetti anche negli utenti più esperti.

Nella maggior parte dei casi si tratta di comunicazioni provenienti da istituti bancari o aziende molto conosciute, il cui nome è utilizzano in modo inopportuno dai malfattori, che creano indirizzi email apparentemente molto simili a quelli ufficiali così da confondere i destinatari. Spesso i messaggi riguardano offerte da non perdere, sorteggi e buoni sconto da riscuotere, ma non solo. In più occasioni i cyber-criminali hanno contatto gli utenti fingendo di aver riscontrato dei problemi nel loro conto corrente e, quindi, procedono rivolgendo loro l’invito a risolverli seguendo alcuni passaggi ben precisi.

Attenzione alle truffe online: le email e gli SMS possono causare danni non indifferenti!

Phishing è il termine utilizzato per indicare le truffe online che agiscono ingannando psicologicamente gli utenti con email ed SMS fittizi. Il termine indica letteralmente l’azione compiuta dai cyber-criminali, i quali pescano le informazioni sensibili delle vittime attraverso link e pagine clone.

Questi ultimi sono gli strumenti che consentono di compiere la truffa. Infatti, sono inseriti all’interno dei vari messaggi che giustificano l’invito ad utilizzarli mascherando così l’intento dei malfattori. E’ necessario, quindi, identificarli e riconoscere il tentativo di frode così da procedere con l’eliminazione del messaggio, senza ovviamente inserire informazioni personali o cliccare su eventuali URL o file presenti.