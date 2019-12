In queste ultime settimane ne abbiamo sentite davvero di tutti i colori riguardo ai nuovi smartphone di punta dell’azienda cinese Oppo, ma ora è arrivato il momento di parlare in maniera ufficiale. Oppo Reno 3 e Oppo Reno 3 Pro 5G, infatti, hanno finalmente debuttato ufficialmente sul mercato cinese. Andiamo ad analizzarli più nel dettaglio.

Oppo Reno 3 e Oppo Reno 3 Pro 5G: ecco le caratteristiche

Mai come questa nuova serie, Oppo ha deciso di cambiare le carte in tavola in ambito di design. A differenza dei precedenti modelli, infatti, i nuovi Oppo Reno 3 e Oppo Reno 3 Pro 5G dispongono di un design totalmente differente e non più a tutto schermo con la ormai classica camera pop-up a pinna di squalo. Uniformandosi ormai alla concorrenza, il modello Pro dispone di un display forato e, all’interno di questo foro, trova posto una fotocamera frontale da 32 megapixel, mentre la versione standard è caratterizzata da un classico notch a goccia.

Il display è su entrambi un pannello OLED ed ha una diagonale da 6.5 e da 6.4 pollici in risoluzione FullHD+. Troviamo un refresh rate di 90 Hz e il supporto a HDR10+. All’interno del pannello, come da tradizione di Oppo, è inoltre integrato un sensore biometrico per lo sblocco tramite impronta.

Il design posteriore risulta praticamente identico su entrambi i device. Abbiamo una quad camera posteriore a semaforo e i bordi della backcover sono leggermente curvati ai bordi. Troviamo differenze più significative per quanto riguarda i sensori fotografici. Questi sono infatti da 64+8+2+2 megapixel sulla versione standard e da 48+8+13+2 megapixel sulla versione Pro.

Dal punto di vista prestazionale, l’azienda ha deciso di adottare il nuovo SoC Snapdragon 765G di Qualcomm sulla variante Pro, mentre per la versione standard è stato scelto il processore MediaTek Dimensity 1000L. Nello specifico, entrambi i processori sono in grado di supportare la connettività 5G.

Prezzi e disponibilità

I nuovi device di casa Oppo saranno disponibili all’acquisto in Cina nelle colorazioni Blue, Aura Blue, White e Black a partire dal prossimo 10 gennaio secondo i seguenti prezzi: