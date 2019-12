Dopo le tante operazioni da parte dei gestori che invece non hanno avuto seguito, Iliad ha dimostrato che chiunque potrebbe provare a dire la sua. In Italia infatti il nostro gestore proveniente dalla Francia è riuscito a costruire il suo fortino perfetto.

Tantissime aziende non avevano valutato questa situazione, la quale è infatti cresciuta a dismisura in poco tempo. Colossi del calibro di Tim e Vodafone si sono ritrovati ben presto con un terzo incomodo tra i piedi che è riuscito attualmente ad occupare la quarta posizione in graduatoria tra i provider. Le sue promozioni inoltre hanno rubato proprio ai grandi nomi tantissimi utenti, e proprio per questo ora tutti sono sul piede di guerra. A tal proposito Iliad avrebbe bisogno di forti difese, e proprio per questo motivo ci tiene a ricordare una cosa importante. Sul suo sito ufficiale sono disponibili ancora due promozioni, oltre alla classica Giga 50.

Iliad prova a difendersi con le sue tre promozioni migliori di cui due sul sito ufficiale che gli utenti non si aspetterebbero mai di ritrovare

Iliad non a solo la sua Giga 50, ma anche altre due promozioni molto interessanti sul sito ufficiale. La prima è la Giga 40, provochi include al suo interno minuti verso tutti illimitati e SMS illimitati con tanto di 40 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo in questo caso è di soli 6,99 € al mese per sempre.

Segue poi la Solo Voce a 4,99 euro al mese per sempre con minuti ed SMS senza limiti verso tutti per sempre.