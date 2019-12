Iliad quest’anno si è accreditato come una realtà del mercato telefonico italiano. Dopo oltre un anno e mezzo di attività, il gestore telefonico non può più essere considerato una sorpresa. I numeri ne sono una testimonianza. In quest’autunno, la compagnia ha raggiunto la quota considerevole di 4,5 milioni di clienti. Per il 2020 l’obiettivo è quello di raggiungere quanto prima i 5 milioni di clienti.

Anche in questa stagione natalizia, il successo del provider è garantito dalla promozione “Giga 50”. La promozione ha soglie e prezzi oramai consolidati: al costo di 7,99 euro ogni mese gli utenti riceveranno chiamate e messaggi no limits con l’aggiunta di 50 Giga.

Iliad, le ricaricabili sono ancora più ricche con questi tre servizi

Il boom della “Giga 50” non può però essere giustificato soltanto con i costi da ribasso. La compagnia francese, infatti, con tutte le sue offerte garantisce anche tre rilevanti servizi a costo zero.

Una delle peculiarità più apprezzate della Giga 50 è la possibilità di effettuare telefonate a costo zero verso l’estero. Anche in questo periodo di festività, gli abbonati di Iliad potranno comunicare senza spese aggiuntive con parenti ed amici in oltre 60 Stati del pianeta.

Come servizio extra alla Giga 50 ed alle altre ricaricabili low cost ci sono anche gli avvisi di chiamata. Opponendosi a quella che è una strategia comune degli altri operatori (TIM, Vodafone e Wind) con Iliad il “Chi è” finalmente è a costo zero. Ultima nota da sottolineare: anche l’utilizzo della segreteria telefonica per i clienti dell’operatore transalpino non comporta ulteriori spese.