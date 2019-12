I regali di Euronics sono appena iniziati, nei giorni immediatamente successivi al Natale, infatti, sono comparsi nuovi volantini che puntano ad invitare il consumatore non ancora sazio di regali o similari, all’acquisto di materiale tecnologico.

La campagna promozionale discussa nel nostro articolo è da considerarsi valida esclusivamente presso i negozi del socio Bruno, ciò sta a significare che non tutti vi potranno accedere (gli acquisti non possono essere effettuati sul sito ufficiale), in quanto bisognerà recarsi personalmente in uno dei punti vendita. Attiva fino al 31 dicembre, nasconde al proprio interno anche la possibilità di richiedere un prestito rateizzato da restituire a partire dalla mensilità di Giugno 2020 (con Tasso Zero).

Volantino Euronics: le offerte correnti fanno sognare gli utenti

Tantissimi sono i prezzi bassi messi sul piatto dall’azienda, parlando di smartphone spiccano senza dubbio i soli 729 euro necessari per l’acquisto di un top di gamma assoluto come il Samsung Galaxy S10+. Le alternative per risparmiare e spendere ancora meno esistono, annoveriamo infatti Huawei P30 a 499 euro o anche il Samsung Galaxy S10e a soli 449 euro.

Interessanti gli sconti applicati nel mondo del gaming, da segnalare la possibilità di mettere le mani su una PS4 (con voucher Fortnite da 31 euro) a soli 199 euro, passando per la Xbox One X in vendita a 329 euro.

Tutte le offerte ed i prezzi bassi sono riassunti direttamente nelle pagine del volantino Euronics che potete trovare qui sotto nel dettaglio.