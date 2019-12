I nuovi clienti Wind hanno ancora tempo per usufruire di una delle migliori iniziative fino ad ora presentate dal gestore. Attivando una delle numerose offerte Passa a Wind, il gestore offre la possibilità di ricevere una straordinaria quantità di traffico dati extra. I clienti possono ottenerli senza sostenere costi aggiuntivi e hanno tempo fino al 1° Marzo 2020.

Promozioni Wind: ecco alcune offerte rivolte ai nuovi clienti!

Tra le varie offerte Passa a Wind non passa inosservata l’eccezionale All Digital 40, che a soli 14,99 euro al mese permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti e 40GB di traffico dati. I clienti che procedono con l’attivazione della tariffa richiedendo un nuovo numero o effettuando la portabilità del numero da Vodafone, Tim, ho. Mobile o Kena, hanno a disposizione anche i 100 GB extra quindi ogni mese, fino all’1 Marzo 2020, possono usufruire di ben 140GB di traffico dati.

Un’altra offerta ricca e conveniente è dedicata ai clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni ed è la All Inclusive Young. La tariffa prevede una spesa di soli 11,99 euro al mese da sostenere tramite credito residuo e offre: minuti illimitati, 200 SMS verso tutti e 30 GB di traffico dati, più 50 GB extra. I nuovi clienti possono attivare la promozione Wind anche in versione Easy Pay, in questo caso avranno a disposizione: minuti illimitati, SMS illimitati e 60 GB di traffico dati, più 100 GB extra. La Wind All Inclusive Young Easy Pay, a differenza della versione Standard, necessita il pagamento tramite carta di credito o conto corrente ma la spesa da sostenere rimane invariata.