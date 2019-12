WhatsApp: esiste il modo per spiare gli utenti e il vostro partner gratis

WhatsApp prevede tantissime funzioni interessanti, e alcune di queste sono arrivate proprio durante gli ultimi anni. Infatti prima la piattaforma risultava solo dedicata alla messaggistica istantanea, che già di per sé era una piacevole scoperta per gli utenti. Tutti però ora sanno cosa possono aspettarsi dal colosso colorato di verde, il quale permette di avere anche altre opportunità come ad esempio chiamate e videochiamate.

Sono cambiate tantissime cose, soprattutto sul lato sicurezza dove tantissime persone hanno accusato problematiche di vario genere. In chat infatti capita molto spesso di fronteggiare alcune truffe o magari degli inganni che spesso vanno a colpire i più ingenui. Proprio per ovviare a questa situazione, WhatsApp ha preferito introdurre nuovi aggiornamenti che migliorassero proprio l’aspetto sicurezza. Anche lo spionaggio è stato fortemente limitato, e tutte le applicazioni che prima funzionavano ora non funzionano più. Gli utenti però hanno riferito che un nuovo metodo sarebbe disponibile.

WhatsApp, ecco il nuovo metodo che serve per spiare gli utenti nei loro movimenti durante la giornata

Sono cambiate tantissime cose proprio dal punto di vista della sicurezza in WhatsApp, ma un’applicazione riuscirebbe comunque a spiare gli utenti. Ovviamente in questo caso si tratta di una soluzione legale al 100% che non fornisce alcun tipo di problema. Stiamo parlando di Whats Tracker, applicazione gratuita e legale che offre la possibilità di scoprire i movimenti in diretta di ogni utente.

Quando la persona da voi monitorata entrerà in WhatsApp riceverete una notifica, e la stessa cosa accadrà quando questa uscirà. Inoltre anche quando ci saranno cambi di immagine del profilo o di stato sarete avvisati con una notifica.