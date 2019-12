Nel corso di questo anno ci sono state delle novità per quanto concerne WhatsApp. Nonostante non vi siano stati sconvolgimenti rivoluzionari, la chat di messaggistica ha cercato di guardare in prospettiva al futuro, talvolta anche andando oltre i suoi limiti.

WhatsApp esordisce su iPad e presto anche sui tablet Android

Uno degli annunci che più hanno attirato l’attenzione in questa ultima parte dell’anno è stato quello relativo all’esordio di WhatsApp sugli iPad di ultima generazione. Gli sviluppatori della piattaforma hanno colto al volo l’occasione nata dall’arrivo del nuovo sistema operativo Apple chiamato iPadOS, proponendo al pubblico una prima versione della chat su modelli di tablet.

Nonostante il tutto sia quasi passato in sordina, per WhatsApp l’arrivo sui tablet rappresenta un grande passo in avanti. Se si esclude, infatti, l’estensione per i dispositivi desktop, sino ad oggi il servizio si era concentrato solo ed esclusivamente sugli smartphone.

La presenza di WhatsApp su iPad però sarà soltanto l’inizio. A breve, stando a quelle che sono le recenti indiscrezioni, la chat sarà presente anche sui tablet targati Android. I rumors relativi all’arrivo di WhatsApp su tablet Android hanno smorzato in parte una serie di polemiche. Molti utenti, infatti, già stavano puntando il dito contro gli sviluppatori, rei di concentrarsi esclusivamente su iPad.

La disponibilità della piattaforma sui tablet, lo ricordiamo, sarà un toccasana anche per la sicurezza degli utenti stessi, che ora non dovranno più affidarsi alle inutili e dannose app non ufficiali.